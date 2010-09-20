Потап и Нагорный споют дуэтом!

У певца и продюсера Потапа и директора по развитию компании «УКРНЕТ» Тимофея Нагорного появилось общее дело. Причем, напрямую связанное с музыкой. Но вместе петь они пока не собираются. То, что задумали деятели шоу-бизнеса и медийного пространства, намного важнее. На прошедшей недавно представительной пресс-конференции, посвященной защите авторских и смежных прав, Тимофей Нагорный заявил о том, что «УКРНЕТ» поддержал идею Потапа и запускает первый в Украине музыкальный портал с лицензионным контентом. «Компания «УКРНЕТ» выступает в поддержку защиты авторских и смежных прав на музыкальный контент в Интернете. Мы предлагаем правообладателям стать партнерами в создании первого в Украине музыкального портала, на котором будут представлены лицензионные альбомы, клипы и треки украинских артистов. Прежде чем скачать композицию, ее можно будет бесплатно посмотреть и прослушать полностью в высоком качестве», - рассказал директор по развитию компании «УКРНЕТ» Тимофей Нагорный. «Настало время, когда авторы, артисты и музыканты должны зарабатывать деньги в сети Интернет. Поэтому девять месяцев назад я обратился к лидеру украинского Интернета - компании «УКРНЕТ», и предложил сделать совместный проект. Я призываю всех присоединиться к нам. Сотрудничество будет успешным и взаимовыгодным! Будущее за Интернетом, и оно наступило уже сегодня», – рассказал Потап.