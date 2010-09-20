Анастасия Волочкова передумала выходить замуж

После скандального развода с бизнесменом Игорем Вдовиным знаменитая российская балерина неохотно шла на контакт с бесчисленными ухажерами и всю себя посвятила воспитанию пятилетней дочери Ариши. Однако, во время гастролей в Сантьяго Анастасия познакомилась с чилийским магнатом доном Мигелем, которые покорил ее не только мужской харизмой, но и роскошным ранчо с конюшнями. А вскоре, иностранец прилетел к Волочковой в Москву и подарил ей обручальное кольцо. Но недавно балерина заявила: красивый роман с чилийцем исчерпал себя. "У нас действительно были романтические отношения, но они не могли вылиться во что-то большее из-за огромного расстояния и разницы в возрасте, - призналась Анастасия. - А поскольку менять место жительства ни я, ни он не собирались, решили расстаться хорошими друзьями. Рядом со мной сейчас нет мужчины, и я чувствую себя вполне комфортно". Слова Волочкова подкрепляет делом и на светские тусовки звезда приходит под ручку не с очередным толстосумом, а с дочкой.