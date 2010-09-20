Популярный росийскмй диджей Леонид Руденко приударил за Анной Дубовицкой

Возможно, в мире шоу-бизнеса в скором времени будет пополнение. Самый популярный в России диджей Леонид Руденко активно ухаживает за солисткой группы «Блестящие» Анной Дубовицкой. Это стало очевидно на вечеринке по случаю 40-летия музыкального директора «Муз-ТВ» Армана Давлетьярова. 25-летний музыкант лишь на пару минут отходил от столика, где сидела ясноокая блондинка, чтобы перекинуться парой слов с друзьями, в остальное же время развлекал Аню, которой некогда приписывали роман с Дмитрием Сычевым, беседами и показывал ей увлекательные видео на своем iPhone. - Мы удивлены, что Лене понравилась Анна, - рассказали Life Showbiz близкие друзья диджея. - Обычно он предпочитает несколько других девушек. Ребята весь вечер просидели в уголке, стараясь оставаться незаметными для остальных. Рядом с ними потягивал кальян жених Анны Семенович Дмитрий, который последнее время предпочитает не отпускать свою сексапильную подругу на светские мероприятия в одиночестве. Аня же совершенно не чувствует себя при нем стесненной и так же раскованно общается с окружающими.