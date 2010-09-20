Игорь Николаев решил завязать с холостой жизнью

20 сентября 2010, 22:47

Уже в эту пятницу популярный отечественный автор и исполнитель Игорь Николаев станет счастливым новобрачным. Невеста певца - малоизвестная, но от того не менее симпатичная певица Юля Проскурякова. С 28-летней жительницей Екатеринбурга артист, который в январе отметил свою пятидесятую годовщину, завязал знакомство на одном из своих концертов. По словам маэстро, молодая красивая девушка через посредников передала ему письмо, в котором умоляла о прослушивании, и заявила, что не представляет свою жизнь без музыкального искусства. Каково было удивление Юлии, когда она узнала, что известный артист ответил ей согласием! После того, как сотрудничество двух творческих личностей стартовало, многие друзья Николаева стали замечать певца в обществе девушки, очень похожей на его бывшую супругу Наташу Королеву. Журналисты, тем временем, тоже не сидели, сложа руки, и активно распространяли слухи о предстоящей свадьбе Николаева, которые уже теперь являются самой настоящей правдой. В беседе с представителями прессы друзья артиста поведали, что Игорь, наконец, сделал предложение своей возлюбленной, и назвали не только дату торжества, но и место его проведения – московский «Крокус Сити Холл». В режиме телефонного разговора Проскурякова подтвердила озвученную выше информацию: «Мне даже самой не верится, что это произойдет. Тем не менее, все приготовлено, дата известна, однако говорить ничего не буду, поскольку боюсь сглаза. Кроме этого, у нас с женихом уговор, что о будущем бракосочетании никто не должен знать».

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