«Виа Гра» заработала $ 20 тыс. за 10 минут

«ВИА Гра» заработала 20 тысяч долларов за 10-минутное выступление. Очаровательное трио выступило на открытии модного ресторана в центре Москвы. Известно, что за мини-концерт группа получила 20 тысяч долларов. Ради такого гонорара одна из участниц, Надежда Грановская даже отменила запланированные съемки нового шоу Ильи Авербуха «Лед и пламень». Сексапильная брюнетка приехала на концерт в клуб с остатками грима на лице - в этот день на катке перед зрителями Грановской и ее партнеру пришлось кататься, с ног до головы измазавшись в масляной краске. «Надю умывали за пять минут до выхода на сцену, - говорят администраторы группы, - Как она не ныла, это просто удивительно! За последние пять суток она спала в общей сложности, наверное, часов 10. Все остальное время занимают тренировки у Авербуха. Но и работу в группе никто, конечно, не отменял: сами понимаете, какие деньги платят за выступление девочек. Они сегодня одни из самых дорогих артисток нашей страны».