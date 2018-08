Группа Placebo сорвала концерт в Москве

Концерт группы Placebo, который должен был пройти в клубе Арена в Москве закончился после нескольких песен. Как стало известно, после исполнения песни Every me every you группа покинула сцену, а администрация клуба попросила у зрителей извинения за задержку и попросила отойти их от сцены. После 20 минут ожидания на сцену вышел гитарист группы и заявил, что концерт завершен из-за того, что солисту группы Брайану Молко стало плохо. Представитель администрации клуба Александр сообщил: "Мы сами в шоке. Мы даже не знаем, состоится ли концерт, намеченный на завтра". Во время концерта в первых рядах у сцены образовалась сильная давка, в самом же клубе практически не было вентиляции и была сильная духота. После того, как концерт прервался, из зала в карету скорой помощи понесли двух девушек без сознания. Как сообщалось ранее, британская группа Placebo в июне официально подтвердила информацию о концерте в Киеве, который запланирован на 18 сентября в Экспо-центре.