Земфира: Москва - город контрастов

В пятницу состоялся заключительным концерт «сердечного» тура Земфиры по пяти городам: Питер, Екатеринбург, Киев, Минск, Москва. Артистка отправилась в студию писать альбом, а публика - по домам, переваривать случившееся. Лица у покидавших зал были в основном растерянные и даже расстроенные. «Хочется напиться», - говорили друг другу люди. Я видела, как фанатки, выходя из зала, дарили встречным девушкам красные розы: "Возьмите, пусть хоть вам будет приятно". Как народ у сцены ни надрывался, Земфира не вышла на «незапланированный» бис (был только отрепетированный - после перерыва в три сигаретные минуты). Вручить цветы посчастливилось не всем. Слышала, как поклонница Земфиры расшаркивалась перед звукорежиссером: "Вы передайте ей наши извинения! Стыдно! Публика - просто зажравшиеся снобы!". Действительно, на концерте в «Крокусе» зал вел себя подозрительно тихо. Земфира даже спросила народ, хорошо ли слышно. Не случилось хорового исполнения ни одной песни. Хотя песни были старые, давно заученные наизусть. Да и новые аранжировки уже никого не удивляли - с экзотической драм-машинной спецификой программы публика успела ознакомиться по записям, которые были слиты в Сеть сразу после ломового питерского концерта, открывшего этот осенний марафон. В других городах народ пел, орал. А в Москве молчали не только люди, но и перегороженные пустоты зала - чтобы он был меньше, чем есть (тур ведь камерный), балкон и часть кресел внизу просто отсекли тканью. Но акустика в зале работала на все пространство. Может, оттого усеченная в длину коробка показалась Земфире «пластмассовой». Певица еще во время концерта признала, что ошиблась с площадкой. Правда, Стингу и Тори Амос этот же зал пластмассовым не показался, и их поклонникам тоже. «Москва - город контрастов», несколько раз говорила певица. Правда, какие именно контрасты имелись в виду, она не уточнила. И люди почему-то стали стесняться потраченных на нее денег: «А кого она хотела увидеть в зале, когда билеты были по 6, по 10, по 20 тысяч? Да, в партере сидели состоятельные люди». Но к заоблачным ценам Зёма, в общем, отношения не имела - у нее на сайте купили за полторы, а перепродали за 20. Однако в таком случае не стоило, наверное, делить зал на фанатов, поклонников и «случайных» богатых людей. Понятно же, что там были те, кому и впрямь хотелось отдать несколько часов своей жизни и несколько тысяч (а то и десятков тысяч) рублей за живое прослушивание девушки-скандала.