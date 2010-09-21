Хавьер Бардем подтвердил беременность Пенелопы Крус

Актер Хавьер Бардем (Javier Bardem), наконец, решил прокомментировать давно циркулирующие слухи относительно беременности его жены, Пенелопы Крус (Penélope Cruz). Бардем был немногословен, но конкретен. "Это правда, – сказал он, добавив, что очень счастлив, и заявив репортерам: – Не заставляйте меня говорить что-либо еще, это бесполезно". А когда Бардема спросили – совершенно неожиданно и не в тему, каково ему ощущать себя секс-символом, он смущенно рассмеялся: "Секс-символ? Я? Вы меня разыгрываете".