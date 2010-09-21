Кети Топурия показала своего жениха

24-летняя Кети Топурия обручилась с грузинским бизнесменом. Артистка, которая будто выкрала темперамент у целого испанского городка, впервые вышла в свет со своим женихом Леваном. Более полугода парочка пряталась в Москве по тихим кафешкам и уютным ресторанам с национальной кухней, но выходить в свет вместе все-таки не решались. Когда отношения вышли на новый уровень, Кети появилась с Левой под вспышками фотокамер. Мужчина, который значительно старше своей очаровательной спутницы, с первого взгляда приковывает взгляды всех окружающих женщин, но его внимание обращено лишь к одной. Когда Кети поднимается на сцену, Леван как может поддерживает ее и, забыв о привычной сдержанности, подпевает и аплодирует ей. - Кети старается повсюду быть рядом с Левой, - рассказали Life Showbiz друзья певицы. - Она уже давно практически все свое свободное время проводит вместе с ним. В свое время Топурии приписывали романы со многими звездными мужчинами, начиная от грузинского легионера Кахи Каладзе и заканчивая любвеобильным певцом Владом Топаловым. Жизнерадостная Кети всегда отшучивалась на этот счет и подтверждать слухи отказывалась. В прошлом году певица с упоением рассказывала о своем возлюбленном, который добился ее расположения красивыми ухаживаниями, но к совместной жизни тогда девушка не была готова, что и послужила причиной для разрыва отношений. К разочарованию поклонников Кэт, теперь заметно остепенившаяся певица готова стать примерной хранительницей очага. Тем более если рядом будет такой надежный защитник, как Леван.