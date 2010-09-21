Игорь Крутой проминял Алсу на Лару Фабиан

Композитор, под крылом которого стали знаменитыми десятки артистов занялся новым делом. Игорь Крутой отпустил каждого из них в сольное плавание и снял с себя продюсерские полномочия. По словам сотрудников продюсерского центра «АРС», Игорь Яковлевич подписал договор на сотрудничество с легендарной француженкой Ларой Фабиан. Кроме того, продолжается работа с Дмитрием Хворостовским. Контракты с другими артистами, в числе которых, например, Алсу и группа Дискотека авария, разорваны. «Со многими исполнителями мы перестали работать. После того как у них закончился срок договора, мы не стали продлевать контракты, – рассказал помощник Игоря Крутого Сергей Фадеев. – Сам Игорь Яковлевич больше времени работает с Ларой Фабиан, Дмитрием Хворостовским». Рабочий коллектив сейчас активно помогает Игорю Яковлеву с его новыми проектами. «Мне сейчас больше нравится открывать юные таланты, заниматься детскими проектами, – поделился Игорь Крутой. – Нравится сотрудничать с Дмитрием Хворостовским».