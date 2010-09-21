Подкопаева скоро наденет свадебное платье

Лилия Подкопаева собирается выйти замуж. Её избранником стал бизнесмен Виктор Костырко - партнер фонда Подкопаевой «Здоровье поколений», и по некоторым данным, владелец одного из киевских ресторанов в районе площади Победы. Еще прошлым летом папарацци засняли Лилию, утром выходящую из его дома, но оба какие-либо отношения отрицали. Затем гимнастка стала появляться с Виктором на вечеринках, хотя и не так часто, как с бывшим супругом Тимофеем Нагорным. Но на все расспросы, кто для нее Костырко, ограничивалась лишь фразой: «Близкий друг». В окружении Подкопаевой рассказали, что Виктор для нее давно не друг. «Это и есть ее любимый мужчина, у них все хорошо, она уже замуж за него собирается. Но памятуя громкий развод с Тимофеем, Лиля вряд ли будет говорить о грядущем событии публично». В то же время предложение он ей уже сделал. Свадьба, по информации издания, запланирована на осень. Напомним, после развода Лилии Подкопаевой и Тимофея Нагорного не прошло и года. Хотя пара разбежалась еще в январе 2009-го, но официально оба стали холостыми лишь в сентябре. 41-летний Тимофей Нагорный пока под венец не спешит. «Для начала решу ряд финансовых вопросов, окончательно стану на ноги, а потом уже и о семье подумаю. Тем более что поклонниц хватает, но для меня на первом месте наши с Лилей дети - Каролинка и Вадим. Я и сейчас с ними - только отдыхали в Крыму», - рассказал бизнесмен.