Сандра Баллок конкурирует с Натали Портман за роль

Сандра Баллок, судя по сообщениям, ведет переговоры об исполнении главной роли в предстоящем научно-фантастическом фильме "Гравитация". Хотя режиссер Альфонсо Куарон хочет снимать в этой картине не менее известную актрису Натали Портман, студийное руководство стремится заполучить исполнительницу более высокого ранга, потому что фильм будет дорогой, с обилием спецэффектов. Кинокомпания просто пытается подстраховаться и быть уверенной, что получит гарантированный доход от своих инвестиций. Баллок пока "ждет за кулисами своего часа, если вдруг Натали Портман решит отказаться от роли", говорят источники. Съемки "Гравитации" предполагают начать уже в 2011 году. Оскароносная актриса, недавно пережившая измену и развод со своим мужем Джесси Джеймсом, в настоящее время – самая желанная для режиссеров и продюсеров. По сути, она может получить практически любую главную роль в фильмах, готовящихся в производство.