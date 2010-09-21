Леди Гага «за» геев

Леди Гага примет участие в митинге за отмену негласного правила «не спрашивай, не говори». Это правило запрещает геям и лесбиянкам служить в армии. Акция протеста приурочена к грядущему заседанию в Сенате США, в рамках которого запланировано голосование по поводу отмены правила «не спрашивай, не говори». Данная инициатива принадлежит администрации президента Барака Обамы и поддерживающим его демократам. Для утверждения поправок, отменяющих запрет, демократическим сенаторам необходимо получить 60 голосов, склонив на свою сторону как минимум одного республиканца, сообщает Лига. Леди Гага просит своих фанатов в разных штатах присоединиться к акции и призвать сенаторов поддержать отмену запрета. Добавим, правило «не спрашивай, не говори» действует в вооруженных силах США с 1993 года. Оно обязывает геев и лесбиянок, служащих в армии, скрывать свою сексуальную ориентацию от сослуживцев и командования. В случае раскрытия своей нетрадиционной ориентации этот человек немедленно увольняется со службы.