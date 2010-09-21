Оксана Григорьева не отстанет от Мела Гибсона

Оксана Григорьева, полностью сменившая команду обслуживающих ее юристов, намерена добавить к уже имеющимся обвинениям в адрес Мела Гибсона новые. Как сообщает ресурс TMZ, речь идет об обвинениях в оскорблении действием, причинении моральных страданий и клевете. С этой целью Григорьева наняла одного из лучших американских юристов Мартина Гарбаса, специализирующегося на разрешении семейных конфликтов. Помимо гражданских исков, юристы будут также оспаривать право Гибсона блокировать выпуск дисков с музыкальными композициями Григорьевой, запись которых он в свое время финансировал. Новые иски будут поданы в суд к концу 2010 года.