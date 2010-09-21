Собчак не хотела долго общаться с киевлянами

Столичный OK Bar по-царски отпраздновал свой первый день рождения! На грандиозную вечеринку были приглашены его многочисленные друзья, среди которых множество звезд и бизнесменов. Первыми на тусовку пожаловали сестры Ефросинины - старшая Маша (31 год) и младшая Лиза (24). Правда, долго там задерживаться не стали, покинув заведение, так и не дождавшись выступления диджея Андреа Т. Мендозы. Кстати, у выхода известные сестры встретились с певицей Аней Седоковой (27), которая явилась со своим бойфрендом Максимом Шевченко. На красной дорожке так же появилась главная московская гостья, светская львица Ксения Собчак (28)! Это случилось ближе к 10 вечера, когда народ успел расслабиться. Но явление Собчак в мини-платье «матроске» и смешных солнечных очках таки обратило на себя внимание! Неизвестно, намеренно или нет, но обмениваться любезностями с украинскими коллегами Ксюша не стала. Уединившись за самым дальним столиком со своим другом, которого девушка не пожелала представить, она беззаботно принялась попивать изюминку вечера - «бриллиантовый» коктейль, наслаждаясь световым шоу и «парящей над землей», благодаря высокотехнологичным спецэффектам, барной стойкой. В один из таких моментов москвичке вдруг преподнесли 11 алых роз. Ксюша растаяла, но, как выяснилось позже, цветы дарили не только ей одной, что несколько омрачило взгляд Собчак, которая, похоже, решила, что она тут единственная и неповторимая. Странно, что в этот вечер Ксюшу не сопровождал ее бойфренд - танцор Евгений Папунаишвили, который, как сообщают российские СМИ, уже успел познакомить Ксению со своей мамой! К тому же в последнее время он частый гость украинской столицы, так как принимает участие в шоу «Украина слезам не верит» на Новом канале. А тут на тебе - потенциальная невеста пришла без жениха! Да еще с каким-то другом. Собственно, Ксюша пробыла на вечеринке не более получаса. Допив коктейль, она в обнимку со своим спутником двинулась к выходу. Парочка, не оборачиваясь, перешла дорогу и нырнула в черный «мерседес». Занятно, но после отъезда московской гостьи вечеринка стала более домашней.