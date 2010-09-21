Сергей Никоненко попал в аварию

На съемках сериала «Бомбила», произошло ЧП, которые проходят в Мытищинском районе Подмосковья. Сергей Никоненко, Гордеев из сериала «Каменская» и молодой актер Егор Баринов, играющие в фильме, сели перед камерами в автомобиль - для съемки одного из эпизодов. В тот момент в их машину,которая стояла на Осташковском шоссе, врезался джип, за рулем которого был местный 35-летний житель. Столкновение, было не особо сильным. Никто из артистов не пострадал. Сказалось и то, что оба были пристегнуты. Как выяснилось, водитель внедорожника был нетрезв. Он признался, что попросту не увидел съемочную группу. У него отобрали водительские права.