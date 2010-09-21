Владимир Зеленский станет генпродюсером Интера

Известный шоумен Владимир Зеленский займет кресло генпродюсера телеканала Интер. На место главы правления Сергея Созановского придет Ярослав Порохняк (вице-президент Inter Media Group, который якобы вместе с главой СБУ Валерием Хорошковским купил 95 квартал). "Никакой сенсации в этом нет. Слухи о том, что Сергей уйдет, ходят уже год. Он просто устал. После Нового года его забрала из кабинета скорая помощь. Плюс его подкосил уход Егора Бенкендорфа. Поэтому место Созановского займет Порохняк - он будет заниматься бюджетом, он мощный юрист и финансист", - сказал источник в руководстве канала. "А Володя Зеленский будет заниматься креативом. При этом он продолжит заниматься и 95 кварталом - это же его бренд", - добавил источник. В пресс-службе Интера никакой официальной информации о смене руководства нет. фото: Бф ркуа=http://www.ua-pravda.com/i-smeh-i-greh/voin-smeha.-gendirektor-studii-kvartal-95-vladimir-zelenskiy-ne-boitsya-krizisa.html>ua-pravda.com