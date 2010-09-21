Мадонна снова влюбилась

У Мадонни очередной роман. На этот раз её жертвой стал молодой мужчина, правда, немного старше ее предыдущего бойфренда. На съемочной площадке фильма "W.E.", режиссером которого является Мадонна, ширятся слухи о том, что звезда увлеклась 30-летним актером Оскаром Айзеком. Если верить разговорам, то певица с недавних пор охладела к своему 22-летнему манекенщику Хесусу Лусу. И теперь ее новым увлечением стал Айзек, который снимается в ее фильме. Мадонна просто без ума от симпатичного молодого человека, который говорит по-испански. Своих чувств к актеру певица не скрывает, он повсюду ее сопровождает. Кстати, парочка встречается не только во время съемок, но и после работы. фото anti-gorod.com