Нелетная погода и у Киркорова

Концерт Филиппа Киркорова в Анапе пришлось отменить. Пилот, управляющий чартером певца, отказался садиться за штурвал из-за очень сильного ветра. Не смог певец вылететь и ночью. Така как в Сочи начинается экономический форум и все гостиницы города переполнены, артисту и его команде пришлось провести ночь в аэропорту. Российскому артисту пришла на помощь Кристина Орбакайте, которая сейчас гастролирует в Сочи - она предложила родственнику провести ночь в ее номере, на диванчике для гостей. Но Киркоров решил не бросать в аэропорту свою команду и заночевал с ними.