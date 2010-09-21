Суд выдал ордер на арест Линдси Лохан

Суд отменил испытательный срок и выдал ордер на арест Линдси Лохан, после того как актриса провалила два теста на наркотики, которые она обязана регулярно проходить. Как сообщает ресурс TMZ, первый тест показал, что актриса употребляла кокаин, а второй зафиксировал в ее крови амфитамины. Сама Лохан признала в своем блоге на Twitter, что не смогла удержаться от употребления запрещенных ей веществ и заявила, что готова ответить за свои поступки. Теперь судьбу актрисы должен будет решить новый суд. Линдси Лохан предписано явиться для начала разбирательств 24 сентября. Если актриса проигнорирует это распоряжение, она будет объявлена в розыск. Вероятнее всего, будут сорваны съемки фильма "Чистилище", и на кинокарьере Линдси Лохан можно будет поставить крест.