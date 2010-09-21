У телеведущей Русланы Писанки роман!

Актриса и телеведущая Руслана Писанка, кажется, влюбилась. Русю увидели, когда она обнималась со статным мужчиной прямо в центре Киева - на улице Городецкого, возле Национальной музыкальной академии им. П. Чайковского. Они вместе приехали сюда на черном джипе «Акура», который водит Руслана. Актриса в длинной юбке и облегающей, подчеркивающей ее пышный бюст, майке выглядела очень естественно. Мужчина скрылся с Писанкой за дверью, а через некоторое время они вместе вышли на улицу. Пара не спешила уезжать. Влюбленные наслаждались осенней прохладой, обнимались и болтали. И это были не дружеские объятия! Все по-настоящему и искренне: нежные взгляды глаза в глаза, сладкие улыбки. Позже мужчина галантно усадил Руслану за руль авто, сам сел рядом на пассажирское сиденье, и она увезла его в неизвестном направлении.