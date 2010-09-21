Дикусар решил отомстить Билык

24-летний Дмитрий Дикусар не долго мучился от расставания с Ириной Билык. Она быстро переключился на Алену Шоптенко. Парочку часто видят вместе, хотя Алена и Дима единогласно утверждают, что ничего кроме дружбы между ними нет. Но так это или не так, но «друзья» успели вместе поехать в Ялту отдохнуть. Правда Дикусар сразу опровергнул слухи о его связи с Аленой, заявив, что они там отдыхали не вдвоем, а с балетом. Возможно Дикусар таким способом пытается отомстить Билык за то, что та променяла его на Зверева.