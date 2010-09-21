Николь Шерзингер и Энрике Иглесиас любовники?

Известная американская певица Николь Шерзингер была замечена в объятиях легендарного испанского артиста Энрике Иглесиаса. Звезды, которые недавно выпустили совместный хит "Heartbeat" и сняли сексуальный музыкальный видеоклип, посетили один из ресторанов в Лондоне, где, по слухам, не только обсудили дальнейшее сотрудничество, но и насладились компанией друг друга. Источники утверждают, что Анне Курниковой стоит понервничать – во время совместной работы Николь и Энрике всерьез увлеклись друг другом: "Иглесиас без ума от нее, - говорит источник. - Он проводит с ней много времени. Пара постоянно видится в студии. Но этот ужин в лондонском ресторане нельзя назвать рабочим или просто дружеским. Энрике обнимал Николь и весь вечер шептал ей что-то на ухо".