Мэрайя Кэри стала героиней книги

На прилавках американских магазинов в октябре появится еще одна книга о Мэрайя Кэри. На этот раз увековечить в литературе певицу собрался продюсер Da Mizza. Справедливости ради, стоит отметить, что в книге будут упомянуты и другие звезды хип-хоп Олимпа, но их имена не указываются. Кстати, у Мэрайя Кэри и Da Mizza когда-то был роман. И хотя продюсер утверждает, что его книга не станет подробным рассказом об их любви, поклонники певицы все же встретят описание некоторых подробностей их отношений. Кроме того, будущая книга обещает раскрыть секреты о том, каким образом некоторые звезды добились успеха в шоу-бизнесе.