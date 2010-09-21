Мел Би побрила голову

Дочка Мел Би выглядит слегка экстравагантно. В этом нет ничего удивительного. Журналисты попросили у певицы разъяснений, зачем она побрила ребенка. "Все дети играют по всюду со жвачкой, и это катастрофа. Резинка запуталась в волосах дочери, и не на кончиках, а у самых корней. Я не хотела, чтобы мой ребенок гулял по улице, с головой, полной жвачек, поэтому мы побрили ей сначала одну сторону. Но это выглядело несколько дико, и мы побрили ей вторую сторону головы. Теперь она выглядит как маленький троль. Мне нравится!"