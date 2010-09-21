С Дэниелем Рэдклиффом будет работать психолог

Психолог, специализирующийся на работе с клиентами, потерявших близких, поможет молодому актеру лучше вжиться в роль. Дэниел Рэдклифф предстоит сыграть юриста в фильме ужасов "Женщина в черном". Согласно сюжету картины, в основе которого лежит одноименный роман английской писательницы Сьюзан Хилл, юрист Артур Кипп (Рэдклифф) приезжает в окруженное болотной трясиной поместье, в котором обитает мстительный дух умершей женщины. В конце романа зловещий призрак становится причиной гибели ребенка и жены главного героя.