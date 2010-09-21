Бадоев пытал Аниту Цой

На съемках в Киеве режиссер держал известную российскую певицу в холодной воде и истязал ветром Певица стала главной героиней притчи о любви, воплощенной в ряде красивых визуальных метафор в духе украинского поэтического кино и жесткой красоты фильмов Ким-Ки-Дука. После съемок она призналась, что, работая с Бадоевым, впервые ощутила себя драматической актрисой. - Анита Цой поставила сложную задачу. Будучи восточной женщиной, она не приемлет прямой сексуальности – поэтому, чтобы выразить всю полноту эмоций, мы обратились к стилистике фильмов Параджанова и современного азиатского кинематографа, которые построены на поэтическом видении - рассказал Алан Бадоев. По сюжету, Анита борется с бушующими стихиями и разбивает киркой льды, в которые заточен ее любимый – а в результате, сама оказывается в ледяном плену. Съемки длились 24 часа и были невероятно интенсивными. За это время Аните пришлось мокнуть в бассейне со студеной водой, падать на острые камни, сохнуть под холодным ветром огромных турбовентиляторов и мерзнуть во льду, откуда ее освобождали настоящим ледорубом. - Сценарий, который придумал Алан, полон такой внутренней эмоциональной силы, что порой я чувствовала себя артисткой большого драматического кино, - делится Цой. - Ему удалось вытащить наружу то, что раньше я хранила внутри себя и показывала разве что на сцене, но никак не на съемках клипа».