Константин Меладзе помагает воплощать мечты

Давнюю мечту Влада Соколовского - сольный вокально-танцевальный проект, будет помогать воплощать его продюсер Константин Меладзе, сотрудничество с которым длится уже более трех лет.24 сентября, в день своего 19-летия, певец Влад Соколовский презентует свой сольный проект VS, о начале подготовки которого он заявил сразу после распада популярной группы "БиС" в июне 2010 г. В сольном творчестве Влад собирается работать на стыке стилей поп и R'n'B. Сейчас полным ходом идет работа над сольной пластинкой исполнителя, и планируются съемки дебютного клипа.