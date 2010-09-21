Лазарев и Билан конкуренты…

Сергеем Лазаревым и Димой Биланом поссорились. Первому очень не понравился тот факт, что его не включили в список номинантов на престижную премию. «В этом году MTV решили убрать конкуренцию Билану на EMA в моем лице и меня не оказалось в номинантах, - поспешил высказать недовольство в своем блоге на Twitter'е Лазарев. – Глупо. Ну, ничего, болеем за Тимати» Билан эту обидную реплику не оставил без внимания. «Сергей, ты правда так считаешь? - написал он. - Просто я думал, что мы приятели, и ни о какой конкуренции речи даже не шло. Ты очень крепкий, талантливый и разумный человек. И для меня открытие то, что ты так считаешь. Разве мы конкуренты?»