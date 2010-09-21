Сталлоне - лучший актер боевиков

Сильвестр Сталлоне занял первое место в рейтинге самых лучших актеров мира в жанре боевиков. Соцопрос проводился в странах Евросоюза. Фильмы «Рокки» и «Рэмбо» обеспечили ему первое место в рейтинге. Брюс Уиллис занимает вторую позицию в этом рейтинге («Крепкий орешек»). Арнольд Шварценеггер, занимающий пост губернатора Калифорнии, замыкает тройку лидеров («Терминатор»). На четвертом месте оказалась Линда Хамильтон, которая исполнила роль матери Джона Коннора в первых двух частях «Терминатора». Следующие места заняли Жан-Клод Ван Дамм, Стивен Сигал, а также Чак Норрис. По материалам РБК-Украина, Сильвестр Сталлонев в одном из интервью признался, что всегда рассматривал Шварценеггера и Уиллиса, как очень опасных кинематографических соперников.