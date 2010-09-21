Ольга Куриленко сыграет с мужем Пенелопы Крус

Ольга Куриленко приступила к работе над новым фильмом. Ее партнерами станут "Бэтмен" Кристиан Бейл и испанский красавец-актер Хавьер Бардем. Режиссер Терренс Малик ("Тонкая красная линия") и правда приступил к съемкам нового фильма, у которого пока нет названия. По слухам, в картине появятся Рэйчел МакЭдамс, Бен Аффлек, Хавьер Бардем и Рэйчел Уэйц. Но пока их участие ничем не подтверждено. Точно известно лишь то, что одну из ролей в ленте исполнит Ольга Куриленко. Актриса уже приступила к съемкам. Съемки проходят в Оклахоме, на родине режиссера. Первые сцены фильма - фестиваль Золотой Осени, в котором героиня Ольги принимает участие.