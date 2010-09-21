Могилевская попросила Горбунова ее отшлепать

Во время репетиции проекта "Зірка+Зірка" певица не удержалась и начала приставать к своему партнеру Юрию Горбунову. Так, во время записи пилотного выпуска программы Могилевская начала обнимать женатого Юрия Горбунова и имитировать половой акт. От такого напора телеведущий немного смутился, но явно видно было, что ему льстит внимание Натальи. Через несколько секунд Наталья Могилевская пошла дальше и сексуальным томным голосом попросила отшлепать ее. Естественно, не выполнить просьбу такой женщины Горбунов просто не смог, пишет Glamurchik. фото img.ria.ua