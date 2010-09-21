Леди Гага возглавила список безвкусно одевающихся звезд

одевающейся знаменитостью, сообщает портал WENN.com. Антирейтинг звезд был составлен после церемонии вручения MTV Video Music Awards, которая недавно прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага пришла на торжественное мероприятие в наряде из натуральго мяса. Дизайнер костюма Франк Фернандес. Помимо мясного платья на поп-певице была также небольшая шляпка и туфли на платформе, выполненные из мяса. В руках у артистки была сумочка из мяса. После завершения церемонии MTV Video Music Awards на портале WENN.com был организован опрос, участники которого определили самых безвкусных представителей шоу-бизнеса. По итогам опроса Леди Гага набрала 55 процентов голосов респондентов. Второе место в антирейтинге заняла актриса Линдсей Лохан (17 процентов голосов), третья позиция досталась любительнице экстравагантных нарядов певице Кэти Перри, набравшей 14 процентов голосов. На четвертой строчке списка разместилась поп-исполнительница Рианна с 12 процентами голосов, а замкнула пятерку самых безвкусных звезд вокалистка No Doubt Гвен Стефани (2 процента).