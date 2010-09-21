Пэрис Хилтон не пустили в Японию

Сотрудники миграционной службы отказали ей в посещении японской столицы вскоре после того, как самолет, в котором Хилтон прилетела из Лос-Анджелеса, приземлился в токийском аэропорту Нарита, сообщает Agence France-Presse. Представители японских властей провели с Хилтон беседу. По ее итогам приняли решение не пускать светскую львицу в город. Чиновники объяснили свой отказ проблемами с законом, недавно вновь возникшими у 29-летней американки: в миграционной службе заявили, что люди, находящиеся под следствием или получившие условный тюремный срок, не имеют права въезда в Японию. Несколько дней назад Пэрис Хилтон получила условный срок за хранение кокаина. Также ее обязали выплатить штраф в размере двух тысяч долларов и пройти курс лечения. Кроме того, суд указал, что в случае повторного нарушения закона в течение условного срока ей будет грозить реальное тюремное заключение. Вскоре после завершения судебного процесса Хилтон отправилась в Токио. В японской столице она должна была встретиться со своей сестрой Ники и поучаствовать в мероприятии по продвижению коллекции женских сумок и аксессуаров. Однако из-за того, что Пэрис Хилтон отказали во въезде в Токио, проведение промоакции было отменено. Представители Хилтон пока не комментируют ситуацию с неудавшимся визитом в Токио.