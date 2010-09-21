Стивен Тейлер занялся сольной карьерой

Вокалист американской рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер впервые занялся сольным проектом. Как сообщает Blabbermouth.net, певец записал композицию «Love Lives», которая станет заглавной темой японского фантастического фильма «Космический корабль «Ямато» (Space Battleship Yamato). 24 ноября Тайлер выпустит в Японии сольный сингл «Love Lives», включающий оригинальную, акустическую, фортепианную и инструментальную версии песни. Текст баллады был написан Тайлером после ознакомления со сценарием «Космического корабля Ямато» и просмотра финальной сцены фильма. Лента выйдет на экраны 1 декабря. Отрывок из композиции «Love Lives» можно послушать в трейлере картины на YouTube. Помимо сольного творчества Стивен Тайлер также планирует заняться телевизионной деятельностью. В частности, он подписал контракт на участие в качестве судьи в шоу канала Fox «American Idol» Стивен Тайлер является бессменным вокалистом Aerosmith с момента основания группы в 1970 году. Летом 2009 года группе пришлось отменить гастрольный тур из-за травмы, полученной Тайлером на одном из концертов. После этого певец неожиданно объявил, что покидает группу. Остальные участники решили найти ему замену, но в итоге коллектив воссоединился в обычном составе и отправился на очередные гастроли.