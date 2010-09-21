Ради Макса Барских Светлана Лобода готова пойти в суд

Светлана Лобода возмущена неправдивым пошлым материалом, опубликованным в московской «Экспресс Газете». Это издание, которое славится своей «желтизной», опубликовала провокационный материал с участием Светланы Лободы и Макса Барских под заголовком: «Любовник Лободы показал свой «перчик». В материале наглая ложь об отношениях Макса и Светланы подкрепленная вымышленной прямой речью обоих. Макс Барских уже заявил, что намерен подать в суд на «Экспресс Газету» за распространение лживой информации. В свою очередь Светлана Лобода готова поддержать Барских в суде. «Меня подобные выдумки очень возмущают. Это жутко не профессионально позволить себе осквернять артиста и ТАК похабно выражаться вместо него. Прошу СМИ, которые поддерживают данную публикацию, убрать или опровергнуть ее в скором порядке, если вы уважаете себя, нас и этический кодекс журналиста. В свою очередь я обязательно поддержу Макса в суде», - отреагировала певица