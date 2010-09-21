Анфиса Чехова расскажет подросткам о контрацепции

25 сентября, в преддверии трехлетия Всемирного Дня Контрацепции, телеведущая Анфиса Чехова выступит перед учениками старших классов московской школы-интерната №48 с авторской лекцией, посвященной вопросам «взрослых отношений». Лекция пройдет в рамках благотворительного ланча, который устраивает в своем City Café «На Лестнице» Гаяне Бреиова, известный ресторатор и подруга Анфисы. В программу ланча так же входят лекции лучших специалистов в области сексологии и психологии. «Я считаю, что подобные информационные мероприятия – неотъемлемая часть современного воспитания, - говорит Анфиса Чехова. – Чем подробнее вы объясните ребенку, какие последствия могут наступить из-за беспечного отношения к сексу, тем от больших проблем сможете его защитить. Вопросы, связанные с сексуальным воспитанием, на мой взгляд, особенно актуальны для воспитанников детских домов и школ-интернатов, так как этим детям приходится раньше взрослеть и они в большей степени предоставлены сами себе». «Я давно работаю с этой школой-интернатом, лично знаю директора, знаю, как он выстраивает работу с детьми. Я несколько раз приезжала в интернат, общалась с ребятами, поэтому точно знаю, кому и куда пойдут средства, собранные нами», - говорит Гаяне Бреиова. Так же в рамках благотворительной акции пройдет показ модной коллекции молодежной одежды и аксессуаров «YanaStasia», модельеров Яны и Анастасии Шевченко, часть которой презентуется ребятам из школы-интерната №48.