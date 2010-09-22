Ани Лорак затеяла строительство загородного дома

Популярная украинская певица призналась, что в основном живет в самолетах, поездах и авто. Ее ритму жизни городская квартира подходит, но в идеале Ани Лорак хотела бы проводить больше времени за городом. Чтобы воплотить давнюю мечту, вместе с мужем Муратом артистка затеяла "стройку века" - строительство загородного дома. Пока отдыхать душой и телом на природе у Каролины получается редко, поэтому певица снимает стресс с помощью пенных ванн, контрастного душа, музыки и книг. "Я очень люблю книги с психологическим и духовным подтекстом, где есть анализ – кто мы и каково наше место в этой жизни. Я могу долго говорить на эту тему. Если называть авторов, то это Анхель де Куатьэ, Паоло Коэльо, Владимир Мегре, Бернард Вербер", - рассказала знаменитость.