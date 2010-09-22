Глюкозе не хватает денег

Российская певица, супруга бизнесмена Александра Чистякова, пожаловалась на избыток денег. По словам Глюкозы, когда семья живет в достатке, в такой атмосфере сложно правильно воспитывать детей. Пока у артистки одна дочь – трехлетняя Лида, но она хотела бы иметь еще одного ребенка. "Тяжело объяснить им, что есть слово "нельзя", что многие вещи даются с трудом. Одно дело, когда ты сам всего достиг, преодолел, заработал, а другое - когда ты растешь и вокруг все есть, - рассказала Глюкоза. - Хочется, чтобы дети выросли нормальными, не "мажорами" или "блондинками", которые не хотят ничего делать и просто выйти замуж за миллионы". При этом певица добавила, что в ее семье к деньгам относятся уважительно.