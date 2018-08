«Украинский Ганнибал Лектор» замочил несколько сотен человек танцами до утра На презентации своего альбома ремиксов THE ROYAL SOUNDS OF LAR$ON гангста-рэпер Ларсон забрасывал толпу фальшивыми долларами и раздевал девушек взглядом. В субботу, 18 сентября, в киевском клубе «Динамо Lux» отгремела вечеринка-презентация нового макси-сингла скандального рэпера Ларсона. Альбом THE ROYAL SOUNDS OF LAR$ON представляет собой сборник ремиксов на 5 треков из нового альбома эпатажного артиста.