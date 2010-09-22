Репер Гуф снял клип на Nokia N8

В августе состоялась съемка клипа одного из самых популярных на сегодня русских реперов Алексея Долматова или просто Гуфа, на трек с нового альбома «Дома», «Было давно…». А премьера нового видео назначена на сентябрь на главном музыкальном канале России MTV. Уникальность видео в том, что это симбиоз новых и актуальных на сегодня технологий и отличного музыкального материала. Видео ряд частично был снят на видеокамеру смартфона Nokia N8, который отлично передал настроение трека, где, Гуф в своей уже многим полюбившейся своеобразной манере, делится историей своей жизни, своего взросления и творческого становления. Видео переносит нас на некоторое время назад, когда «…Майкл Джексон еще был черный, а Ласковый май умудрялся собирать стадионы….»…подробности не будем раскрывать, скажем, только, то, что поучаствовать в клипе вызвалось 800 фанатов.., но было отобрано только 150 счастливчиков, которые и приняли непосредственное участие в съемках клипа.