Николаев пригласил Королёву на свадьбу

Певица Наташа Королёва получила приглашение от бывшего мужа Игоря Николаева на свадьбу с Юлией Проскуряковой, которая состоится в ближайшую пятницу «Игорю давно уже пора было жениться, да и Юля заждалась. Я от всей души желаю им счастья и надеюсь, что все пройдет отлично. У нас же отличные отношения. Вопрос, пойду ли я на свадьбу, остается пока открытым: у меня в этот день могут быть съемки. Но я обязательно поздравлю молодоженов лично и через свой блог – размещу там видеообращение» – говорит Королёва.