Дима Каднай дал первый сольник (ФОТО)

Финалист телепроекта «Фабрика Звезд.Суперфинал» представил 5 авторских композиций и несколько каверов на мировые хиты. Искренний и живой перфоманс Димы - его первый сольник - уверенный шаг в музыкальной карьере и долгожданный подарок поклонникам его таланта. Драйвовый звук концерта с мелодичным названием «Музыка с тобой, музыка со мной...», помогли сотворить ребята Джанкой Бразерс, которые вместе с Димой работали над созданием его новых песен. А поджемиться в гости к Диме Каднаю приехала московская группа YuFIVE - музыканты, которые играют «фирму».Их творческий альянс: кавер-версии западных хитов, мы тоже услышали в этот вечер!