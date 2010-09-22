Беременная Мерлени отказалась от тренировок

Олимпийская чемпионка по вольной борьбе 28-летняя Ирина Мерлени сейчас на четвертом месяце беременности. Пока спортсменка с мужем (мастером спорта международного класса по вольной борьбе) Андреем Микульчиным не собираются узнавать пол ребенка: «Кого Бог пошлет — тому и будем рады! — Призналась Ирина. — Это в первый раз мы хотели мальчика, а теперь, когда у нас уже есть Артурчик, то просто ждем малыша. Также и об имени пока не думаем. Андрей, конечно, очень рад — это долгожданное событие. Я оставила все тренировки и сейчас посвящаю время семье и себе, вот, думаю, в бассейн для общего тонуса походить. Не радует меня публичное внимание. Я активно набираю вес, а хочется представать перед публикой красивой, стройной, потому отказываюсь от участия в шоу, телеинтервью. Ведь во время первой беременности я набрала около 22 кило!». Рожать Мерлени думает в одном из роддомов Хмельницка, где живут ее родственники. А вот на счет дальнейшей спортивной карьеры — пока в раздумывании: «Мое возвращение будет зависеть от моего настроя после родов, от моей семьи. Когда родился Артур, то мне очень не хватало его, когда уезжала на тренировки, душа моя стремилась домой. Что до Олимпиады в 2012-м, то, боюсь, я просто не успею пройти все этапы, чтобы быть допущенной к выступлению, хотя и готовилась».