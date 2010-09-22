Тимати бросила подруга

Недавно российский репер отметил день рождения во французском Сен-Тропе. Но, как оказалось, не все подарки были отданы в срок. В ночь на 14 сентября на официальном Твиттере Тимати появилась ссылка на некий видеоклип с весьма «говорящим» комментарием самого артиста. - Мне жаль, что так получилось. Все было бы иначе, если бы мы были терпимее и мудрее..... Видеоклип презентовала реперу на день рождения его бывшая девушка Мила. Отношения с ней Тимати не афишировал около трех лет. Самой девушки на шумной вечеринке по случаю двадцатисемилетия артиста не было - она передала прощальный подарок через интернет, после чего ушла от него. Видео таким образом попало в сеть. Вскоре артист выложил ссылку на видео в своем твиттере. Мила скорее всего устала от популярности своего парня, страдала от постоянных разлук из-за гастролей, бесконечных сплетен о романах репера с известными девушками столицы и от того, что Тимати не представлял общественности ее как свою подругу.