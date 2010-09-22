Николь Ричи выходит замуж

Николь Ричи и Джоел Мэдден поженятся в ближайшие выходные. Пару дней назад Николь с друзьями застали в аэропорту Мехико. Они покидали Мексику в прекрасном настроении. Судя по всему, в рамках небольших каникул подруги устроили Николь девичник. Во всяком случае, Кристина Агилера была в майке, которая «намекала» на то, что девичник Ричи состоялся 17 сентября. Также среди гостей были Саманта и Шарлотт Ронсон и Маша Гордон. Ричи и Мэдден вместе уже несколько лет. Они воспитывают двоих детей. Сначала Николь не хотела выходить замуж, но потом все же решила, официально зарегистрировать отношения с любимым.