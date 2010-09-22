Линдсей Лохан хочет родить

Известная артистка объявила, что хочет стать мамой. Она намеревается придерживаться трезвого образа жизни и уверена, что лучший способ для нее вернуться на путь истинный - забеременеть. Как говорит друг актрисы, 24-летняя Линдсей ненавидит свое одиночество и надеется, что ребенок станет для нее прекрасной компанией. Она увидела, что материнство сделало с тусовщицей Николь Ричи и думает, что то же самое может произойти с ней. «Ей необходимо, чтобы кто-то находился рядом 24 часа в сутки, - рассказывает друг Линдсей. - Она уверена, что ребенок сможет привести в порядок ее жизнь».