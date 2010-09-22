Басков продвигает Федорову

17 декабря, ко дню рождения фотомодели, телеведущей и теперь уже певицы Оксаны Федоровой выйдет сольный альбом. Московская презентация альбома намечена на середину декабря, но место пока не определено. Основная работа над альбомом уже закончена. Тексты для песен написаны известным саунд-продюсером Анатолием Лопатиным. Кроме того, Николай Басков на днях вернулся из недельной поездки в Испанию, где он брал уроки вокала у Монтсеррат Кабалье. Она скоро посетит Санкт-Петербург с концертом, который был отменен в мае. Выступление состоится 10 октября.