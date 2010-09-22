Вакарчук помогает детям-сиротам

Лидер группы «Океан Эльзы» продолжает заниматься благотворительностью. Певец взялся за образование детей-сирот. Новый проэкт под названием «3D: Dумай! Dій! Dопомагай!» Фонда Вакарчука «Люди будущего» на собранные деньги будет осуществлять компьютеризацию детских домов и обучение сирот-старшеклассников работе с Интернетом. Для рок-музыканта Вакарчука образование является «приоритетным направлением». Его отец был преподавателем физики, ректором Львовского университета, министром образования и сейчас опять ректором. Его мать - математик. «Мы должны научиться решать проблемы вместе, всем обществом- страна создается с низов, поэтому нам важно, чтобы к проекту присоединялись простые люди», говорит Вакарчук. Работать с детьми будут специально обученные волонтеры, которых уже насчитывается более 500. Все они пройдут специальный курс психологической и методологической подготовки. Они же будут осуществлять контроль над тем, что все оборудование используется по назначению, и докладывать о любых нарушениях со стороны менеджмента интернатов. Святослав Вакарчук не единственный представитель шоу-бизнеса, уделяющий внимание благотворительной деятельности на постоянной основе. Лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка уже давно занимается продвижением украинских музыки и языка, организовывая с 2004 года этно-фестиваль «Країна мрій». Другие звезды в основном принимают участие в одноразовых акциях, выступая на благотворительных концертах или же проведывая детские дома с подарками. Помочь Фонду Вакарчука можно либо пожертвовав деньги или компьютер, либо записавшись в ряды волонтеров.