Котова надела платье Седаковой

Выступая в начале осени на концерте MTV на Васильевском спуске, Анна Седакова и не подозревала, что может стать для кого-то настоящим примером. И каково же было удивление певицы, когда точно такой же наряд она увидела на экс-солистке «ВИА Гры» Татьяне Котовой. Идею шикарного сексуального наряда, в котором Седакова презентовала свою новую концертную программу на «Мисс Украина-2010» позаимствовали стилисты сексапильной блондинки. И на днях в Киеве на съемках своего первого клипа, Котова предстала в похожем платье: корсетный черный бюст продолжал укорачивающийся спереди и ниспадающий сзади ярко красный шелковый шлейф. Но Аня на девушку не в претензии. «2 октября в Москве пройдет премьера моего шоу. Я создавала его с большой любовью и продумывала каждую деталь. Все костюмы оригинальны, созданы и придуманы лично мною, в сотрудничестве с дизайнерами. Так получилось, что те же дизайнеры через неделю после работы со мной, «придумали» образ Тане. Я думаю, она и не подозревала, что одевает практический мой костюм. С одной стороны я рада, что моим идеям уже подражают. Но все таки не хочу, что бы из-за чьей-то ошибки нас сталкивали «лбами» и образами». Черно-алая расцветка уже давно стала фирменным стилем Анны. В этих тонах продуман и дизайн личного сайта певицы. «Эти цвета символизируют новый этап в моей жизни, и в моем творчестве. Я не начинаю все с начала, а иду вперед - точно видя цель и зная, как ее можно достичь» , - говорит Седакова.